МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах

Полицейские Казани потребовали от учителей предоставлять в полицию информацию о носящих хиджабы школьницах и их родственниках. Об этом сообщил член адвокатской палаты Татарстана Руслан Нагиев на своей странице в Facebook.

Согласно выложенному в сети документу, подписанному начальником отдела управления МВД Казани, педагогам необходимо предоставлять в полицию «характеризующие материалы» на всех «несовершеннолетних и их семьи, придерживающиеся строгих религиозных убеждений», а также сообщить, «с какого времени несовершеннолетний (семья) придерживается строгих религиозных убеждений (с какого времени начали носить хиджаб)». Кроме того, в полиции запросили документы о беседах школьного психолога с учащимися, чтобы понимать, какого течения в исламе они придерживаются.

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По словам Нагиева, полицейские «грубо нарушают конституционное право на свободу совести и вероисповедания» и проводят незаконный сбор персональных данных несовершеннолетних без согласия родителей. Адвокат также задался вопросом, почему МВД заинтересовали именно мусульмане, а не представители других конфессий. В требовании полицейских он усмотрел дискриминацию по религиозному признаку.

В марте председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин сказал, что к 2034 году численность мусульман увеличится до 30 процентов населения страны. По его словам, такие прогнозы подтверждаются практикой.

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