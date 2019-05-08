В Таджикистане разрешили пройти «Бессмертному полку» после двух лет отказов

Власти Таджикистана официально согласовали шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая. Об этом сообщил EADaily руководитель представительства Россотрудничества в республике Михаил Вождаев.

По его словам, в акции в Душанбе примет участие около тысячи человек. Организаторам уже предложили помощь местные транспортные компании и таксопарки.

Вождаев отметил, что последний раз согласованная с властями акция «Бессмертного полка» прошла в Таджикистане в 2016 году. В 2017-м и 2018 годах правительство официально не запрещало шествия, однако и не согласовывало их. «Все практически, кто живет в Душанбе, видят, что город украшен праздничными плакатами к 9 Мая. Здесь никто не запрещает акцию "Георгиевская ленточка"», — добавил представитель Россотрудничества.

В 2018 году «Бессмертный полк» прошел в Душанбе без согласования с властями.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в этом году шествие «Бессмертного полка» велел согласовать лично президент Эмомали Рахмон. Он также распорядился дополнительно выплатить ветеранам по пять тысяч сомони (около 530 долларов) помимо средств, которые они получат из региональных бюджетов.

В данный момент в Таджикистане проживают 244 ветерана Великой Отечественной войны. Из республики на фронт отправились более 300 тысяч жителей, 92 тысячи погибли.

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