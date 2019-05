Невесту раскритиковали за ношение сразу двух помолвочных колец

Фото: страница «That's It I'm Ring Shaming: Can't Stop Won't Stop» в Facebook

Невеста из США подверглась критике после того, как выложила в сеть фотографию своей левой руки с двумя помолвочными кольцами на безымянном пальце. Об этом сообщает Daily Mail.

Первоначально жених сделал девушке предложение и подарил серебряное кольцо за десять долларов. Она носила его четыре месяца, после чего ее избранник подарил ей более дорогое кольцо с бриллиантом. Невеста спросила у него, какое из двух ему нравится больше, на что жених ответил, что оба. Тогда она решила носить на одном пальце два украшения.

Фотография девушки попала в группу That's It, I'm Ring Shaming: Can't Stop Won't Stop («Вот так я насмехаюсь над кольцами: не могу остановиться и не стану») в Facebook, участники которой раскритиковали ее за такое решение.

«Создается впечатление, что она выходит замуж за двух парней», — возмутилась одна из пользовательниц. «Если ты не можешь решить, какое из них лучше, не носи ни одного», — рекомендовала еще одна подписчица группы. Также невесте посоветовали носить украшения на разных пальцах или надевать их в разные дни.

Более того, в группе раскритиковали и сами кольца: их посчитали слишком уродливыми.

Ранее в мае гостью свадьбы высмеяли за платье, в котором она боялась перещеголять невесту. Женщина опубликовала свой снимок на портале Mumsnet и спросила, уместно ли приходить в таком платье на свадьбу. Большинство пользовательниц портала посмеялись над девушкой, посчитав, что ее наряд слишком уродлив.

