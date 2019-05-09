Активность чеченской мафии встревожила полицию Германии

Правоохранительные органы Германии в течение года анализировали информацию о чеченской мафии в стране: ее активность вызывает тревогу у местной полиции. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает Deutsche Welle (DW).

Операция по изучению преступной части чеченского сообщества в Германии получила название «Щетина». В отчете по ее итогам эксперты указывают, что чеченские преступные группировки не только доминируют во многих областях криминальной деятельности, но и действуют с крайней жестокостью.

«Они проявляют чрезмерно высокую готовность к насилию и все чаще фигурируют в делах, связанных с убийствами», — говорится в документе. В отчете отмечается, что если ранее чеченская мафия в основном предоставляла свои услуги другим сторонам преступного мира, то теперь стала брать под свой контроль прибыльные сферы незаконной деятельности.

В частности, речь идет о незаконном обороте наркотиков, кражах и вымогательствах, а также «коллекторской» деятельности по выбиванию долгов. Также эксперты отмечают, что представители чеченского криминала стараются целенаправленно добывать конфиденциальную информацию в немецких правоохранительных органах — так действует итальянская мафия.

К примеру, были зафиксированы случаи, когда охранные фирмы, контролируемые чеченскими кланами, получали заказы на охрану зданий полиции, в том числе помещений, где базируются силы полицейского спецназа. Авторы отчета отмечают, что может возникнуть ситуация, когда преступники «с близкого расстояния могут наблюдать за действиями полиции и получать информацию из ключевых полицейских подразделений».

Кроме того, как подчеркивается в документе, расследование преступлений чеченской мафии сильно затруднено из-за особенной сплоченности диаспоры. Из-за этого полицейским сложно вербовать в ней информаторов или использовать внедренных агентов.

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