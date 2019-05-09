Дом Нобелевского лауреата выставили на продажу за 22 миллиона долларов

Таунхаус в Лондоне, некогда принадлежавший английскому драматургу, лауреату Нобелевской премии по литературе Гарольду Пинтеру, продается за 16,95 миллиона фунтов (22,1 миллиона долларов). Об этом сообщает Mansion Global.

Дом является частью исторического здания Ганновер-Террас, возведенного в XIX веке по проекту прославленного архитектора Джона Нэша — автора проектов строительства Сент-Джеймс-Парка, театра Хэймаркет, Мраморной арки в Гайд-парке. Нэш также руководил реконструкцией Букингемского дворца, после которой здание стало резиденцией монархов.

Пинтер проживал в Ганновер-Террас в 1960-70-х. В гости к нему приходили участники музыкального коллектива The Beatles, британский актер Майкл Кейн и другие знаменитости.

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В таунхасе шесть спальных комнат, гостиная, столовая, просторный холл, спортзал, комнаты для прислуги. Дом был недавно отремонтирован и обставлен современной мебелью. На прилегающем участке построен дополнительный коттедж с кабинетом, кухней, столовой и террасой.

Имя человека, владеющего домом в настоящее время, не разглашается. Продажей объекта занимаются агенты риелторской фирмы Beauchamp Estates.

Гарольд Пинтер считается одним из самых влиятельных британских драматургов второй половины XX века. Первую его пьесу — «Комната» — поставили в 1957 году в Бристольском университете. В последующие 50 лет он написал еще около 30 пьес, десятки сценариев, большое количество радио- и телепостановок, стихов и один роман. В своей речи на церемонии вручения Нобелевской премии в 2005 году Пинтер раскритиковал американскую политику и действия Джорджа Буша — младшего, тогда занимавшего пост президента США.

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