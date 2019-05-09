Названо число работавших в День Победы волонтеров

В праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, по всей России приняли участие 150 тысяч волонтеров. Об этом говорится в пресс-релизе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В Москве участниками волонтерского сопровождения "Бессмертного полка" стали более 3000 человек. — говорится в сообщении. — Победители ежегодного конкурса "Послы Победы", проводимого Движением, помогли с подготовкой и проведением ключевого мероприятия, посвященного празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — парада Победы на Красной площади». В Москве волонтеры сопровождали ветеранов, помогали медикам, занимались организацией пресс-подходов и фотосъемкой.

Впервые в этом году в России были задействованы иностранные волонтеры. В Туле они помогали в организации праздничных мероприятий. «Мой дедушка был участником Второй мировой войны. И я рад, что смог узнать больше об этих событиях», — рассказал волонтер из Сербии Папп Игнац Браниславович.

9 мая в России отметили 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве прошел праздничный парад и шествие Бессмертного полка, которое возглавил президент России Владимир Путин.

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