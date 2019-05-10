Кардашьян и Уэст стали родителями в четвертый раз

Американский исполнитель Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз. Об этом Кардашьян написала в своем Twitter.

Она сообщила, что на свет появился мальчик. По словам модели, выношенный суррогатной матерью ребенок очень сильно похож на Чикаго — годовалую дочь звездной пары. «Я уверена, что он сильно изменится, но сейчас он выглядит в точности, как она», — добавила Кардашьян.

Сейчас пара воспитывает пятилетнюю дочь Норт, трехлетнего сына Сейнта и годовалую дочь Чикаго. Третий ребенок также был рожден суррогатной матерью. После рождения Сейнта медики предупредили Ким, что дальнейшие беременности будут представлять угрозу ее жизни и здоровью из-за того, что у нее было приращение плаценты.

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