В порту Усть-Луга возобновили поставки качественной нефти

В порту Усть-Луга в Ленинградской области возобновилась отгрузка отвечающей стандартам российской экспортной нефти. Сырье поступило на узел учета 8 мая. На следующий день кондиционная нефть начала закачиваться в резервуарный парк для погрузки на танкеры. Об этом сообщает ТАСС.
19 апреля стало известно, что в нефти, поступающей по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба», наблюдалось высокое содержание хлорорганических соединений, превышающее норму в десятки раз. Транзит смеси марки Urals в Европу приостановили 24 апреля.
Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара — Унеча. Власти объявили, что загрязнение нефти было умышленным, возбуждено уголовное дело по статье о приведении нефтепроводов в негодность группой лиц по предварительному сговору, арестованы четверо подозреваемых.