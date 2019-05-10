В порту Усть-Луга возобновили поставки качественной нефти

В порту Усть-Луга в Ленинградской области возобновилась отгрузка отвечающей стандартам российской экспортной нефти. Сырье поступило на узел учета 8 мая. На следующий день кондиционная нефть начала закачиваться в резервуарный парк для погрузки на танкеры. Об этом сообщает ТАСС.

19 апреля стало известно, что в нефти, поступающей по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба», наблюдалось высокое содержание хлорорганических соединений, превышающее норму в десятки раз. Транзит смеси марки Urals в Европу приостановили 24 апреля.

Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара — Унеча. Власти объявили, что загрязнение нефти было умышленным, возбуждено уголовное дело по статье о приведении нефтепроводов в негодность группой лиц по предварительному сговору, арестованы четверо подозреваемых.

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