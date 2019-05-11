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Медведева призналась в ненависти к себе

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Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в прошлом году находилась под гнетом сильных эмоциональных переживаний. В этом она призналась в интервью Golden Skate в Youtube.

Она отметила, что в какие-то моменты она испытала разочарование и стыд по отношению к самой себе. «Когда смотрела в зеркало, просто ненавидела себя, поскольку не могла делать ничего из того, что мне хочется», — сказала спортсменка.

Также она перечислила последние радикальные перемены в своей жизни. Ими, по признанию Медведевой, стали Олимпийские игры, смена тренера и стиля жизни. При этом она назвала эти вехи важными.

9 мая Медведева призналась в инсектофобии, которая выражается в боязни бабочек. Фигуристка сказала, что, увидев это насекомое, она начинает смеяться и плакать одновременно. Медведева не смогла объяснить, откуда у нее появилась эта фобия.

Медведева живет и тренируется в канадском Торонто. С лета 2018 года она работает в группе Брайана Орсера. Россиянка — двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских медалей.

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