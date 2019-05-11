США призвали Венгрию разбираться с Украиной без помощи НАТО

Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу закона о языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

США считают, что Венгрия должна действовать «более ответственно» и решать все вопросы напрямую с украинскими властями, пишет агентство.

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В сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия. В 2018 году депутат Верховной Рады Иван Винник заявил, что Будапешт раздает закарпатским этническим венграм паспорта и в целом ведет против Украины агрессивную гуманитарную политику, сравнимую с действиями России в Крыму.

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