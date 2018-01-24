В Европе пообещали бороться с национализмом властей Украины

Венгрия намерена последовательно и на разных уровнях поднимать вопрос о соблюдении прав нацменьшинств на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«Существует правовой принцип, который гласит, что у меньшинств не могут быть отобраны права, которыми они уже наделены. В этом отношении закон об образовании, принятый украинским парламентом, нарушает не только двусторонние соглашения между Украиной и Венгрией, но и многосторонние соглашения в рамках ЕС, ОБСЕ, Совета Европы и ООН. Мы будем последовательно поднимать этот вопрос на встречах всех этих организаций», — сказал глава МИД Венгрии.

По словам Сийярто, самым лучшим решением стала бы отмена спорного закона. При этом, как отметил чиновник, в переговорах сейчас «мяч находится на украинской стороне».

Закон об образовании был принят Верховной Радой и подписан президентом Украины Петром Порошенко в сентябре 2017 года. Согласно ему, с 2020 года всё образование в стране будет вестись исключительно на украинском языке.

Закон помимо Венгрии уже вызвал критику со стороны Болгарии, Греции, Румынии, Польши, Молдавии и России.

Вопрос об ущемлении прав венгерского меньшинства на Украине постоянно поднимается Будапештом. В ответ в декабре прошлого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что из его страны начался массовый исход венгров, а Будапешт обвинил в поддержке сепаратизма.

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