МВД объяснило одинаковые портреты у генерала и прокурора на «Бессмертном полку»

Министр внутренних дел Мордовии генерал-майор Юрий Арсентьев и прокурор Александр Филимонов несли на акции Бессмертный полк 9 мая два одинаковых портрета, поскольку Арсентьев разрешил друзьям нести фотографию своего деда, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы республиканского МВД.

«Это не путаница. Просто наш руководитель дал возможность нести портрет своего деда своим друзьям… Кудашкин — это дедушка нашего министра Арсентьева», — сказал собеседник агентства, не пояснив, почему портреты одного и того же человека были подписаны разными именами.

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Он добавил, что 13 мая региональное МВД даст официальный комментарий по этой теме.

На фотографию с «Бессмертного полка», на которой запечатлены Арсентьев и Филимонов, несущие одинаковые портреты, в сети обратили внимание 12 мая. Ветеран на снимке, который нес глава республиканского МВД, был подписан как Кудашкин Матвей Андреевич, а на портрете в руках Филимонова этот же человек был назван Кудашкиным Андреем Матвеевичем. Помимо этого аналогичную фотографию нес епископ Вениамин Кириллов.

Кадры с шествия сперва появились в официальном сообществе МВД по Мордовии во «ВКонтакте», но были удалены оттуда после того, как их распространил паблик «Омбудсмен полиции».

На портале «Подвиг народа» есть данные о ветеране Кудашкине Матвее Андреевиче из села Баево Мордовской ССР. Он родился в 1905 году. В 1986-м Кудашкина наградили орденом Отечественной войны второй степени.

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