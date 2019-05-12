Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»

В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

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Снимки силовиков со штендерами, на которых распечатаны фотографии одного и того же человека с подписью: Кудашкин Матвей Андреевич и Кудашкин Андрей Матвеевич — появились в официальном паблике регионального МВД.

После того как на это обратили внимание в сети, снимки с шествия были удалены.

На портале «Подвиг народа» есть данные о ветеране Кудашкине Матвее Андреевиче из села Баево Мордовской ССР. Он родился в 1905 году. В 1986-м Кудашкина наградили орденом Отечественной войны второй степени.

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