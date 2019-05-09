На шествие «Бессмертного полка» вышли 10 миллионов россиян

Более 10 миллионов человек стали участниками шествия «Бессмертного полка» по всей России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

Всего, по ее данным, в России прошло 3,7 тысячи акций. В прошлом году участников «Бессмертного полка» было столько же.

В Москве в акции приняли участие 700 тысяч человек, сообщает РИА Новости. Там шествие возглавил президент России Владимир Путин. Он не знал заранее, получится ли у него присоединиться к участникам, и принял это решение в последний момент.

Ранее в четверг, 9 мая стало известно, что проведению «Бессмертного полка» в Москве помогали три тысячи волонтеров.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других.

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