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На шествие «Бессмертного полка» вышли 10 миллионов россиян

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Более 10 миллионов человек стали участниками шествия «Бессмертного полка» по всей России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

Всего, по ее данным, в России прошло 3,7 тысячи акций. В прошлом году участников «Бессмертного полка» было столько же.

В Москве в акции приняли участие 700 тысяч человек, сообщает РИА Новости. Там шествие возглавил президент России Владимир Путин. Он не знал заранее, получится ли у него присоединиться к участникам, и принял это решение в последний момент.

Ранее в четверг, 9 мая стало известно, что проведению «Бессмертного полка» в Москве помогали три тысячи волонтеров.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других.

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