В России похоронили цыганского барона под «Прощание славянки» и «День Победы»

Цыганского барона Владимира Михая похоронили на Чемодановском кладбище Пензы под марш «Прощание славянки» и песню «День Победы». Об этом пишет The Penza Post.

Кроме этих песен музыкальный оркестр сыграл на кладбище гимн России. Кто выбрал репертуар для траурной церемонии, не уточняется.

Перед погребением гроб с телом Михая торжественно пронесли по улице, где он жил. Похоронили барона рядом с его супругой.

Владимир Михай был хорошо известен в Пензе. Он занимал пост председателя пензенской национальной цыганской общины и вел активную общественную жизнь.

7 мая сообщалось, что в Гане участники похоронной процессии пустились в пляс и уронили гроб с покойником. После этого растерянные носильщики разбежались по сторонам.

В январе в Перу один из участников траурной церемонии упал в могилу и опрокинул гроб набок. Чтобы не дать покойнице выпасть, в могилу спустились несколько человек и подняли гроб из могилы, но по пути потеряли крышку.

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