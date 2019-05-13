Пассажиров еще одного SSJ-100 высадили из-за технических неполадок

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут», планировавший выполнить рейс Краснодар — Челябинск, не вылетел из аэропорта по технической причине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошел вечером 12 мая. По данным представителя авиакомпании, всех находившихся на борту 93 пассажиров пересадили в другой самолет, время задержки рейса составило полтора часа. Он также отметил, что запланированный рейс уже выполнен по прямому и обратному маршруту.

С какими именно неполадками столкнулся SSJ-100, не уточняется.

13 мая сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва — Самара, вернулся в аэропорт вылета по неизвестной причине. Лайнер вылетел из Шереметьево в 01:59 по московскому времени. В районе Владимира на 23-й минуте полета он развернулся и отправился в московский аэропорт.

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