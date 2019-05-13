Тонущий мальчик пробыл 25 минут под водой и выжил

В английском графстве Камбрия врачи спасли жизнь подростку, пробывшему под водой 25 минут. Об этом сообщает Daily Mail.

В операции по спасению 13-летнего Каспера Краузе (Kacper Krauze) участвовали пожарные, полицейские и сотрудники неотложной помощи. Когда мальчика вытащили из реки, у него не билось сердце. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете и сделали экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — экстренное насыщение крови кислородом.

Оборудование, используемое для ЭКМО, смогло разогреть кровь Краузе. Это оказалось крайне важно — температура его тела критически понизилась. В результате врачам удалось спасти жизнь подростка. Во вторник, 7 мая, Краузе посетил благотворительную организацию в сопровождении родителей. Журналисты пообщались с его родными.

«С каждым днем ему становится все лучше. Это какое-то чудо, что он выжил, — сказала его мать Виолетта. Огромное спасибо скорой помощи на вертолете. Превосходная работа. Настоящие профессионалы».

В феврале сообщалось, что в Китае полицейские вытащили ребенка из бурлящего речного потока. 11-летний мальчик играл у реки и случайно провалился в ледяную воду. Полицейские благополучно спасли его, переодели в сухую одежду и доставили в больницу для обследования.

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