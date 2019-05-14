Самарский губернатор увидел берега Волги и возмутился

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил создать рабочую группу по противодействию незаконной застройке береговой полосы Волги. Об этом сообщает агентство «Ниасам».

В минувшие выходные глава региона проехал вдоль береговой полосы и увидел строительные работы.

«Группу прошу проинвентаризировать факты застройки береговой полосы. Министерство строительства, природных ресурсов, министерство имущественных отношений — коллеги, не откладывайте», — сказал он.

По его словам, незаконное строительство нужно остановить в кратчайшие сроки.

Также Дмитрий Азаров призвал ответственные органы проверить эффективность такой меры поддержки как социальный контракт. Губернатор посоветовал изучить опыт других регионов.

Азаров возглавил Самарскую область в сентябре 2017 года, когда регион демонстрировал слабые экономические показатели. Первым делом после вступления в должность политик наладил взаимоотношения с местными элитами и крупными предприятиями-налогоплательщиками, с которыми работал будучи мэром столицы губернии в 2010-2014 годах.

В результате ему удалось скорректировать социально-экономический курс области. В частности, речь идет о сокращении долговой нагрузки, включении области в федеральные программы развития здравоохранения и возвращении ряда льгот.

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