Названа дата похорон жертв катастрофы в Шереметьево

Двенадцать погибших в авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево будут похоронены 15 мая в Мурманской области. Об этом заявил председатель комитета по обеспечению безопасности населения региона Владимир Гусев, передает «Интерфакс».

По его словам, восьмерых погибших планируется захоронить в Мурманcке, двоих — в Ковдоре, одного — в Полярных Зорях, еще одного — в Кандалакше. Он добавил, что еще пятнадцать погибших будут похоронены в восьми других субъектах страны.

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Гусев уточнил, что свидетельства о смерти будет выдавать московский ЗАГС.

5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск и загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. В результате произошедшего погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 попали в больницу. На борту также погибли девять человек, находившиеся при исполнении трудовых обязанностей, и один ребенок.

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