Актер из фильма «Тор» совершил самоубийство

Полиция Аризоны расследует дело о самоубийстве американского актера Исаака Кэппи. Об этом сообщает TMZ.

42-летний артист покончил с собой утром 13 мая. Это произошло на автомобильном мосту недалеко от Белмонта. Несколько прохожих пытались спасти звезду, однако им не удалось этого сделать.

Накануне инцидента Кэппи опубликовал в Instagram пост, в котором отметил, что «человеку нечего терять, когда ему нечего защищать». Кроме того, он написал, что использует оставшееся время, чтобы искупить свои проступки и найти свет внутри себя.

Отмечается, что летом 2018 года актер оказался в центре скандала. Сообщалось, что он якобы пытался задушить на вечеринке модель Пэрис Джексон, дочь поп-певца Майкла Джексона.

Кэппи сыграл в таких фильмах, как «Тор», «Лимонадный рот», «Резня в клоунском лагере» и «Терминатор: Да придет спаситель». Он также появлялся в сериалах «Во все тяжкие» и «Ночная смена».

26 апреля стало известно о смерти канадской модели и актрисы Стефани Шерк. Полиция считает, что она покончила с собой.

