В Кремле запомнили срывающих поручения Путина чиновников

Кремль хорошо знает тех чиновников, которые вовремя не выполняют поручения президента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в среду, 15 мая.

«В Кремле хорошо известны те, кто не на лучшем счету в плане аккуратности и скрупулезности выполнения поручений. Они известны и в правительстве», — сказал он.

Во вторник, 14 мая, прошло совещание по вопросам исполнения поручений президента. На нем председатель правительства Дмитрий Медведев раскритиковал федеральные и региональные власти за неисполнительность. По словам премьера, многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем иногда — «из-за разгильдяйства». Медведев призвал сделать выводы в отношении госаппарата и конкретных лиц.

8 мая президент Владимир Путин потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации национальных проектов. Он отчитал правительственные структуры за бюрократический подход.

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