Студент год обманом получал бесплатные обеды в KFC

Студент из Южной Африки придумал способ, который позволил ему год бесплатно питаться в ресторанах быстрого питания КFC. Об этом сообщает India Today.
Парень посещал заведения ежедневно, утверждая, что его отправили из главного офиса КFC с целью проверить качество подаваемых блюд. Отмечается, что самозванец всегда был одет в строгий костюм, чтобы не вызывать подозрений, а также имел при себе фальшивое удостоверение.
По словам сотрудников, студент был очень убедителен в роли проверяющего: он осматривал кухню, расспрашивал персонал и делал заметки. «Скорее всего, он работал на KFC до этого, потому что, очевидно, знал, что спрашивать», — приводит слова сотрудников Xpouzar.
Однако спустя год у персонала возникли подозрения, и они обратились в полицию. Обман студента был раскрыт, теперь ему предстоит ответить перед судом.