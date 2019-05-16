Порошенко напомнили о передаче власти Зеленскому

Послы стран «Большой семерки» (G7) призвали президента Украины Петра Порошенко к плавной передаче власти избранному главе государства Владимиру Зеленскому. Об этом в Twitter сообщило французское представительство G7 в Киеве.

Как сказано в заявлении дипломатов, они встретились с Порошенко, чтобы обсудить процесс реформ, запущенный во время его президентства. Они приветствовали достижения украинского лидера и призвали к безболезненному транзиту власти.

«[Плавная передачи полномочий] позволит Украине продолжать выбранный ею путь реформ», — заключили послы G7.

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Порошенко поблагодарил дипломатов за поддержку в течение последних пяти лет, сказано на сайте главы государства. Отмечается, что в ходе встречи особое внимание было уделено вопросу продолжения политики санкций против Москвы, а также консолидации усилий для освобождения задержанных российской стороной в Керченском проливе украинских моряков.

15 мая стало известно, что в 2020 году Киев собирается предложить Евросоюзу пересмотреть соглашение об ассоциации, заключенное в 2014 году. Ранее советник Зеленского рассказал о его намерении придерживаться курса на вступление в международные сообщества, которому следовал Порошенко.

Зеленский победил во втором туре выборов президента с результатом 73,22 процента голосов. Согласно украинскому законодательству, дата проведения инаугурации должна быть назначена не позднее 30 дней после официального объявления результатов выборов. В данном случае крайний срок проведения инаугурации — 30 мая.

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