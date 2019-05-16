Телезвезда увеличила себе ягодицы «ядовитыми» имплантами и пожалела

Колумбийская телезвезда Джина Калдерон (Yina Calderon) пожаловалась на последствия операции по увеличению ягодиц и предостерегла своих фанатов от подобных вмешательств. Об этом она рассказала в Instagram, сопроводив видео из медицинского кабинета объемным комментарием.

27-летняя девушка пожаловалась, что даже после удаления биополимерных имплантов из ягодиц она страдает от фиброза. Она решилась на имплантацию три года назад, и вскоре у нее начались проблемы со здоровьем.

Звезда считает, что вживленные в ее тело импланты были «ядовитыми» и отравили ее организм. После их удаления, по ее признанию, в ягодицах остались уплотнения, похожие на крупные шарики. «Доктор уже вынул из меня почти 80 процентов этого яда, и мне намного лучше, но терапия продолжается», — рассказала Калдерон.

По словам Калдерон, она решилась на процедуру увеличения ягодиц из-за низкой самооценки. Она прошла 17 косметических вмешательств. «Даже не думайте вводить посторонние вещества в ягодицы», — призвала она в публикации.

Калдерон прославилась как звезда местного реалити-шоу и певица. На ее аккаунт в Instagram подписано почти 600 тысяч человек.

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