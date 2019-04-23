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Звезда реалити-шоу преобразилась после родов и поделилась секретом

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Александра «Бинки» Фелстед

Звезда британского реалити-шоу Made in Chelsea Александра «Бинки» Фелстед (Alexandra «Binky» Felstead) рассказала, как смогла преобразиться после рождения ребенка. Как сообщает The Sun, 28-летняя Бинки стала символом для молодых мам, которые стремятся сохранить форму и после беременности.

По ее словам, регулярные тренировки помогли выстоять в тяжелый период, когда она разошлась с партнером по реалити-шоу и отцом ее дочери, Джошом Паттерсоном (Josh Patterson). «Сначала, фитнес и сохранение фигуры — последнее, что ты держишь в уме. Все, о чем ты думаешь — это твой прекрасный ребенок, и ты так устаешь, что остальное остается вне твоего внимания», — отметила звезда реалити.

Она осознала необходимость вернуть былую стройность, когда дочери было около трех месяцев. Фелстед подчеркнула, что со временем стала действовать согласно распорядку, чего не делала раньше. Первоначально она перешла на строгий режим дня ради ребенка, но это одновременно помогло ей и привести себя в форму. «Походы в зал утром по-настоящему успокаивали меня и настраивали на весь остальной день», — пояснила Бинки.

Телезвезда заметила, что даже участие в реалити-шоу и сформировавшаяся после этого привычка регулярно делиться личным с поклонниками в соцсетях немного изменилась из-за того, что она стала мамой. Многие пользователи регулярно критикуют ее за якобы неправильное отношение к дочери и выбору мест для отдыха с ней. Бинки призвала других молодых матерей не обращать внимание на подобные замечания.

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