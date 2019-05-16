Зидан пойдет наперекор руководству «Реала» ради сына

Французский тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не согласен с руководством клуба относительно того, кто должен быть запасным вратарем «сливочных». Об этом сообщает Marca.

«Реал» готов расстаться с костариканским голкипером Кейлором Навасом, что делает вакантной позицию второго вратаря. В руководстве «королевского клуба» считают, что с ролью второго голкипера справится 20-летний украинец Андрей Лунин. Зидан тем не менее рассчитывает на сына Луку.

21-летний Зидан провел свой единственный матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании в марте. Он занял место в воротах во встрече против «Уэски». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «королевского клуба».

Голкипер является воспитанником «Реала». Он дебютировал в первой команде в заключительном матче чемпионата Испании в сезоне-2017/2018 против «Вильярреала». В 2015 году в составе сборной Франции он завоевал золото чемпионата Европы для футболистов до 17 лет.

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