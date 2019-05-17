Кассир недовложила в банкомат 28 миллионов рублей

Старший кассир одного из крупных банков Владивостока в течение месяца не докладывала часть денег в банкоматы, присвоив 28 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Хищения выявила служба безопасности банка, против женщины были выдвинуты обвинения по статье 160 УК («Присвоение в особо крупном размере»). Отмечается, что обвиняемая проработала в банке более десяти лет.

Ранее сообщалось, что злоумышленник похитил 565 тысяч рублей, сумев внести в банкомат одного из московских банков «билеты банка сувениров». Неизвестный смог внести в банкомат 148 поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей каждая. Всего злоумышленник пытался внести более 700 тысяч рублей. Устройство отказалось принимать 35 банкнот, однако остальные зачислило на два карточных счета.

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