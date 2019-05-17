Медведев улучшит жизнь российских пенсионеров на 100 миллиардов рублей

В ближайшие годы на поддержку российских пенсионеров выделят 100 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает «Интерфакс».

Глава правительства отметил, что в домах престарелых необходимо навести порядок. «Чего скрывать: состояние многих из них просто неудовлетворительное», — сказал Медведев. По его словам, нужно будет подготовить программу для восстановления сети домов-интернатов и домов престарелых, так как эта система «за последние годы деградировала».

Как пишет ТАСС, глава кабмина заявил, что сейчас пожилые люди составляют четверть населения России, и им необходимо жить полноценной жизнью и иметь возможность подработать, «чтобы жизнь в преклонном возрасте не сводилась только к походам в поликлинику». В рамках проекта «Старшее поколение» средства будут направлены на «обеспечение безопасных и комфортных условий в сфере социального обслуживания» и на введение около 100 жилых зданий.

Деньги будут выделены в рамках проекта «Старшее поколение», цель которого — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

14 мая сообщалось о том, что в Роспотребнадзоре подготовили изменения о переходе от коридорной системы учреждений к квартирной к 1 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что квартирная система подобных учреждений давно действует во всем мире.

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