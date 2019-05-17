Власти Подмосковья напомнили фермерам о господдержке

Дискуссия по вопросам развития сельского хозяйства состоялась в Подмосковье при участии министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 17 мая.

Всего в мероприятие участвовали представители порядка 30 крестьянско-фермерских хозяйств.

Андрей Разин заявил, что сельхозпроизводители не полностью пользуются мерами поддержки, которые предлагает государство.

«Государство представляет только по линии министерства более 70 вариантов поддержки бизнеса в сельском хозяйстве. А ведь есть еще банки, фонды и другие подразделения правительства области», — сказал он.

Министр поручил донести данную информацию до большинства фермеров, а также оказать помощь при оформлении заявок на получение помощи.

25 апреля власти региона анонсировали новые направления государственной поддержки в области агропромышленного комплекса. В частности, речь идет о субсидиях на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота.

