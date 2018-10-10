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Сельское хозяйство получило тройную поддержку

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Дмитрий Патрушев

Российское сельское хозяйство достигло больших успехов и продолжит развиваться. Таков главный тезис резонансного совещания в Ставропольском крае, на котором впервые одновременно присутствовали президент РФ Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Владимир Путин объяснил, почему в противовес сложившейся практике он приехал в Ставропольский край вместе с премьером Дмитрием Медведевым. «Вы обратили, видимо, внимание, что мы с председателем правительства стараемся распределить свое внимание по различным отраслям, проблемам, темам, чтобы шире охватить все вопросы в стране. Но на сегодняшнюю нашу встречу мы сознательно приехали вдвоем, чтобы у нас было единообразное понимание проблем, которые перед нами стоят, чтобы мы смогли откровенно обсудить все вопросы, которые перед вами стоят», — сказал президент.

Он также подчеркнул, что за последние пять лет объем производства сельхозпродукции в России вырос более чем на 20 процентов. «Это, без всякого преувеличения, и называется прорыв, это называется, без всякого преувеличения, рывок вперед», — заметил Владимир Путин. «Отечественные производители практически полностью обеспечивают страну по основным группам продовольственных товаров, активно осваивают внешние рынки. По итогам прошлого года объем экспортных поставок продовольствия и сельхозсырья прибавил 21 процент и превысил 20 миллиардов долларов. Это казалось совсем недавно абсолютно невероятным. Напомню: объем продаж оружия у нас — чем мы всегда гордились — составляет 15 миллиардов долларов», — подчеркнул Путин.

Глава Минсельхоза в свою очередь сообщил о новых мерах поддержки отрасли. «Важно, чтобы мы поддерживали не просто оптово-распределительные центры, которые построены и скупают продукцию. Важно поддерживать тех, кто сам производит и сам хранит. Мы капитальные затраты будем им определенным образом возмещать», — заявил на совещании Дмитрий Патрушев.

Дополнительной мерой поддержки станет освобождение сельхозпроизводителей от возврата НДС при получении субсидий от государства. Эта инициатива министра сельского хозяйства уже получила поддержку президента. Кроме того, будет снижен до 10 процентов налог на добавленную стоимость на фрукты.

Также в ходе совещания было заявлено о продлении действия программы устойчивого развития сельских территорий, пока что рассчитанной до 2021 года. «Мы исходили из того, что, хотя в перечне национальных проектов такого проекта нет, а программа была рассчитана до 2021 года, мы, безусловно, будем ее продлять и после 2021 года», — заверил президент.

«Такой представительный состав участников совещания, вероятно, обусловлен тем, что сельское хозяйство у нас действительно в приоритете, ему со всей серьезностью уделяется большое внимание со стороны главных лиц государства. Тем более что у нас есть значимые, видимые успехи и серьезные перспективы в этой отрасли», — прокомментировал встречу генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Согласно майскому указу президента, до 2024 года аграрный экспорт России должен составить 45 миллиардов долларов в год. На сегодня этот показатель равен 20 миллиардам долларов.

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