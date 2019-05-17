Обвиняемого в продаже должности полковника ФСБ отпустили из СИЗО

Московский окружной военный суд изменил меру пресечения полковнику Управления «Т» СЭБ ФСБ России. Об этом в пятницу, 17 мая, источник в спецслужбах сообщил «Росбалту».

Суд счел, что высокопоставленный сотрудник ФСБ России был необоснованно заключен под стражу. В настоящее время он выпущен на свободу.

По данным издания, полковник был арестован по обвинению в получении 300 тысяч рублей от человека, желавшего устроиться на работу в систему безопасности РЖД. Мужчина курировал эту госкомпанию по роду службы и согласовывал назначения в ней.

Уточняется, что фамилия освобожденного — Матвеев. Его имя издание не сообщает.

27 марта сообщалось, что капитана МВД Вадима Белова, обвиненного в создании интернет-магазина по продаже наркотиков, отпустили из СИЗО под домашний арест. Белов провел в заключении более восьми месяцев. О его освобождении ходатайствовало следствие.

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