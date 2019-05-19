Боец UFC «задушил» соперника

Бразильский боец UFC Рафаэль Дос Аньос одержал победу над американцем Кевином Ли на турнире UFC Fight Night 152. Видео появилось в Twitter-аккаунте ShayMyname.

Поединок в полусреднем весе стал главным событием турнира. В четвертом раунде Дос Аньос совершил удушающий прием и вынудил соперника сдаться.

Теперь в активе 34-летнего бразильца 29 побед при 11 поражениях. 26-летний американец потерпел пятое поражение в 22 боях.

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