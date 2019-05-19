Бывший глава президентского протокола рассказал о неопрятном виде Порошенко

Глава президентского протокола в 2010-2013 годах Юрий Ладный заявил, что многие украинские дипломаты испытывали стыд из-за внешнего вида президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает украинский сайт Vesti.

«Первое лицо, как и любой человек, должно иметь пристойный внешний вид — выглаженный деловой костюм, незаношенную рубашку, нестоптанную обувь и носки без дырок. К сожалению, пятый президент [Петр Порошенко — прим. Ленты.ру] этим всегда пренебрегал», — отметил Ладный. По его словам, это отображалось на восприятии всех граждан Украины за рубежом.

Ладный указал, что президентский протокол регулирует вопросы, касающиеся одежды президента, лишь в некоторых случаях и не вмешивается в повседневную деятельность главы государства. «Тем более, учитывая, что Порошенко не приемлет какую-либо критику или замечания», — подчеркнул бывший чиновник.

В январе пользователи сети обратили внимание на снимок с президентом Украины Петром Порошенко, на котором он позирует в пиджаке, заправленном в брюки.

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