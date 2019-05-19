Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил о периоде, когда, по его словам, олигархи были значительно сильнее правительства страны. «И с начала 2000-х годов, с приходом команды Путина, на мой взгляд, была проделана большая хирургическая работа по их отстранению от власти», — сказал Греф и подчеркнул, что не хотел бы жить в стране, где командуют олигархи.

Глава Сбербанка добавил, «что государство должно заниматься своим делом, а предприниматели — своим».

В апреле 2018 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что в стране нет олигархов. «Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», — говорил он.

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