В России временно ограничат движение грузовиков по трассам

С 20 мая по 31 августа при значениях дневной температуры свыше 32 градусов тепла в России вводится ограничение для проезда большегрузного транспорта в дневное время. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавтодора.

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Такое решение связано с тем, что в жару после проезда грузовиков на асфальте образуются углубления. Основанием для введения ограничений станет прогноз Росгидромета.

За нарушение установленных правил к водителям будут применять административные меры.

В апреле 2016-го сообщалось о планах властей Москвы ввести ограничения для въезда грузовиков в город. Въезд в Москву грузовиков массой более 12 тонн ограничен с 1 марта 2013 года.

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