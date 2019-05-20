Пьяные мужчины спасли утку и пошли под суд

В Великобритании два приятеля устроили потасовку из-за спасения утки и пошли под суд. Об этом пишет таблоид Metro.

Инцидент произошел 27 апреля, однако подробности инцидента стали известны только сейчас. Сообщается, что Нейл Эдвардс-Сесил (Neil Edwards-Cecil) отмечал свое 40-летие с другом Ли Годуином (Lee Gaudoin). Они выпили несколько алкогольных коктейлей и зашли в McDonald’s перекусить. В ресторане мужчины заметили утку и вывели ее на улицу.

Затем они начали бурно спорить из-за заблудившейся птицы. Очевидцы вызвали полицию. «Не понимаю, как ситуация вышла из-под контроля», — признался 31-летний Годуин. Мужчины, находящиеся в нетрезвом состоянии, оказали сопротивление прибывшим правоохранителям. В результате британцев задержали и возбудили против них дело.

Судья приговорил Эдвардса-Сесила и Годуина к 12 месяцам заключения условно и обязал оплатить судебные издержки в размере 85 фунтов стерлингов (почти семь тысяч рублей).

В 2018 году сообщалось, что в канадском городе Иннисфил, провинция Онтарио, полицейские подрались со свиньей и вызвали подкрепление. Совместными усилиями стражи порядка одолели животное, загнали его в трейлер для перевозки скота и отвезли владельцу.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!