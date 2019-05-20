Научные гранты выиграли три подмосковные компании

Почти 50 миллионов рублей получат три подмосковные компании на научные исследования, рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 20 мая.

В частности, гранты по итогам конкурса «Коммерциализация» Фонда содействия развитию малых форм предприятий получат резиденты Особой экономической зоны «Дубна», а также подольского предприятия.

Предпочтение в конкурсе отдается динамично развивающимся компаниям, реализующим импортозамещающие проекты с высокой наукоемкостью и перспективной коммерциализации, говорится на сайте областного правительства.

В феврале президент Владимир Путин заявил, что наука нуждается в молодых и перспективных специалистах. По его словам, власти продолжать уделять внимание этой отрасли. Глава государства также сообщил, что в РФ в скором времени появятся новые научно-образовательные и исследовательские центры.

