Пашинян обнаружил заговор вокруг Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его политические противники пытаются внести раздор между народами Армении и Нагорного Карабаха. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает портал NEWS.am.

По словам Пашиняна, в стране есть политические силы, которые используют свои «коррупционные связи для ведения ложной пропаганды в Карабахе против правительства Армении и лично премьер-министра». Что это за силы, премьер не уточнил.

«Я еще в прошлом году заявлял, что вижу дальновидные цели, вплоть до провоцирования заговорщической войны, сдачи некоторых территорий и возложения ответственности за случившееся на правительство Армении», — заявил Пашинян.

Премьер отметил, что он выступает гарантом безопасности Нагорного Карабаха и как главнокомандующий Вооруженными силами Армении примет «самые жесткие меры для искоренения этих заговорщических намерений».

Ранее, 17 мая, Пашинян заявлял, что обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта может стать для радикальных исламистов «очень хорошим поводом, чтобы обосноваться, например, в Азербайджане».

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В феврале армянский лидер представил парламенту программу кабинета министров по вопросу Нагорного Карабаха, в соответствии с которой правительство непризнанной республики должно стать одной из сторон в переговорах по урегулированию конфликта. Реализации этой инициативы, отметил Пашинян, мешает позиция Азербайджана.

В декабре 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время сложились оптимальные условия для решения нагорно-карабахского конфликта. Среди влияющих на это факторов он перечислил растущую мощь, потенциал, экономическую, военную и политическую силу Азербайджана, а также укрепляющиеся международные позиции Баку.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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