Ученые погибли на Шпицбергене

Двое польских ученых погибли на Шпицбергене, расположенном в Северном Ледовитом океане. Об этом сообщается на сайте губернатора архипелага.

Отмечается, что исследователи работали на научной станции в Хорнсунне, которую покинули 17 мая. Они планировали вернуться спустя два дня. Не дождавшись их возвращения, на поиски был отправлен вертолет с полицейским и врачом. Спустя несколько часов ученых нашли у подножия горы Камкрона, они упали с высоты нескольких сотен метров, говорится в сообщении.

В ноябре 2017 года трое ученых погибли при крушении вертолета Ми-8 у Шпицбергена. Позже выяснилось, что исследователи не должны были лететь этим рейсом, а оказались случайными попутчиками. В их распоряжении был катер, однако они не смогли им воспользоваться по причине плохой погоды, а летевший в попутном направлении вертолет решил их «подбросить».

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