Найдено загадочное захоронение жестоко убитых людей

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Ученые Института Сенгера в Великобритании проанализировали ДНК, которую выделили из останков 25 человек, похороненных в начале XIII века у города Сидон (Сайда) в Ливане. Выяснилось, что кости могли принадлежать крестоносцам с различной генетической родословной, и некоторые из них смешивались с населением на Ближнем Востоке. Однако также возможно, что европейцы могли быть просто погребены вместе с вражескими воинами. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи смогли установить последовательность ДНК девяти человек, скелеты которых были сильно повреждены во время жестокой битвы. Оказалось, что трое были европейцами, четверо — выходцами с Ближнего Востока, а двое имели смешанные корни. По словам ученых, это указывает на то, что они погибли, сражаясь на стороне крестоносцев — рыцарей, участвовавших в одном из крестовых походов (1189-1192 годов). Иными словами, европейцы, попавшие в Ливан, заводили семьи с представителями местного населения.

Однако в настоящее время европейские генетические следы у христианской части современных жителей Ливана незначительны. Их ДНК в большей степени напоминает ДНК тех, кто жил в данном регионе в эпоху Римской империи. Кроме того, существует вероятность, что всех убитых во время сражения хоронили в одном месте вне зависимости от занимаемой ими стороны.

Крестовыми походами называют серию религиозных военных походов на Ближний Восток и Восточную Европу, которые осуществлялись государствами Западной Европы в XI-XV веках.

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