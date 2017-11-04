Погибшие в катастрофе Ми-8 у Шпицбергена ученые оказались случайными попутчиками

Трое ученых, погибших при крушении вертолета Ми-8 у архипелага Шпицберген, изначально не должны были лететь этим рейсом. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель гендиректора компании «Конверс Авиа» Дмитрий Желязков.

По его словам, в распоряжении сотрудников НИИ Арктики и Антарктики был катер, однако они не смогли им воспользоваться по причине плохой погоды, а летевший в попутном направлении вертолет решил их «подбросить». Желязков уточнил, ученые должны были забрать научные приборы.

Ранее 4 ноября спасатели подняли на поверхность остов вертолета, тел людей не обнаружено. Речевой самописец будет доставлен для расшифровки в Москву, параметрический черный ящик рухнувшего в океан Ми-8пока не обнаружен.

Российский Ми-8 разбился 26 октября в районе архипелага Шпицберген. На борту находились восемь человек: трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа. Все они объявлены погибшими.