Американский рэпер Young Thug впервые выступит в Москве

Американский хип-хоп-исполнитель Young Thug (Джеффри Ламар Уильямс) впервые выступит в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт мамбл-рэпера состоится 17 июля на площадке Arena by Soho Family. Там артист из Атланты отыграет полноценный часовой сет. С 21 мая билеты на мероприятие станут доступны на специальном сайте.

В 2011 году Джеффри Ламар Уильямс выпустил свой дебютный микстейп под названием I Came from Nothing, а в 2017 году — полноценный альбом Beautiful Thugger Girls. Его последний релиз, мини-альбом On the Rvn, вышел осенью 2018 года.

За свою карьеру Young Thug успел поработать с такими известными рэперами, как Lil Wayne, Gucci Mane, Rich Homie Quan, Waka Flocka Flame, T.I. и Birdman. Исполнительным продюсером его первой полноформатной пластинки стал Дрейк.

