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13:05, 1 июля 2025Россия

В России ребенок прыгал через огонь, упал прямо в костер и оказался в больнице

В Пермском крае ребенок упал в костер, его госпитализировали
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Пермском крае ребенок упал в костер. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Мальчик вместе с родителями отправился в сплав по реке. Когда путешественники остановились и развели костер, ребенок стал прыгать через него. Вскоре он упал в пламя.

Семейный отдых пришлось тут же прервать. Ребенка срочно доставили в больницу, медики диагностировали у него ожоги. Точных сведений о состоянии мальчика не приводится.

Ранее в Калининграде девятилетняя девочка впала в кому после игры с огнем. Она случайно подожгла себе волосы зажигалкой. Заметившая это мать бросилась на помощь дочери, однако упала и сломала ногу. Ребенок в это время продолжал гореть. Школьницу госпитализировали с ожогом 35 процентов поверхности тела.

ЖЗЛ
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