Сын режиссера Митты ответил на новости о его экстренной госпитализации

Сын режиссера Митты опроверг сообщения об экстренной госпитализации отца

Сын российского режиссера, сценариста и актера Александра Митты опроверг сообщения об экстренной госпитализации кинематографиста. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Это неправда. Все хорошо», — заявил сын народного артиста России, работавшего над фильмами «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж» и телесериалом «Граница. Таежный роман».

Ранее сообщалось, что 92-летнего Митту экстренно госпитализировали в Москве. По данным Shot, его состояние резко ухудшилось, в момент госпитализации режиссер находился в состоянии сопора. Отмечалось, что у артиста якобы возникли осложнения из-за онкологии почки.