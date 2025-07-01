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12:29, 1 июля 2025Культура

Режиссера Митту экстренно госпитализировали в Москве

Shot: Режиссера Митту доставили в паллиативный центр в тяжелом состоянии
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

92-летнего российского режиссера Александра Митту, работавшего над фильмами «Таежный роман» и «Экипаж», экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, состояние кинематографиста резко ухудшилось, в момент госпитализации он находился в состоянии сопора. «Сейчас он — в одном из московских центров паллиативной помощи — в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, у народного артиста России возникли осложнения из-за онкологии почки.

Ранее сын Александра Митты Евгений прокомментировал слухи о случившемся у постановщика обмороке.

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