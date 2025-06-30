Сын российского режиссера ответил на новости о его обмороке

Сын режиссера Александра Митты Евгений опроверг проблемы со здоровьем у отца

Сын российского режиссера Александра Митты Евгений прокомментировал слухи о случившемся у постановщика обмороке. Его слова передает издание Ura.ru.

Евгений опроверг новости о проблемах со здоровьем у режиссера. Собеседник пожаловался журналистам, что после публикации непроверенной информации в СМИ вечно «начинается паника».

«Не терял он сознание. Диспетчерские скорой помощи сливают какую-то непонятную информацию», — заявил он.

Сын Митты уточнил, что с 92-летним режиссером все в порядке, и сейчас он находится дома.

Ранее сообщалось, что режиссер Александр Митта потерял сознание у себя дома в Москве. По словам его официального представителя Геннадия Иванова, самочувствие народного артиста России уже нормализовалось.