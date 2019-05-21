Воробьев поручил перевести госуслуги в электронный вид

Максимальное количество госуслуг для населения необходимо перевести в электронный вид. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник, 21 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы в своих регионах ищем решения, которые делают жизнь людей проще, удобнее, лучше, чтобы не нужно было ходить по кабинетам, выстаивать очереди для получения документов», — сказал губернатор на заседании рабочей группы по подготовке к Госсовету по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

Воробьев сообщил, что во многих регионах невозможно получить в электронном виде услугу по записи ребенка в школу, поскольку требуются оригиналы документов. При этом он выразил уверенность, что подобные бюрократические вопросы можно решить.

14 февраля губернатор Подмосковья заявил, что перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат позволяет избежать чиновничьей волокиты и коррупции. По словам Воробьева, в регионе успешно реализуется проект «Добродел», благодаря которому жители могут высказываться по многим вопросам городской жизни.