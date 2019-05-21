Производство мясных деликатесов откроют в Коломенском округе

Фонд развития промышленности Московской области предоставил займ на запуск производства высококачественных колбас и мясных деликатесов на заводе в индустриальном парке «Парфентьево» Коломенского городского округа, рассказал министр инвестиций и инноваций региона Михаил Ан. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 21 мая.

«Проект предполагает закупку нового оборудования и запуск новейшего высокоавтоматизированного производства», — сказал Ан.

По его словам, размер займа составил 100 миллионов рублей под пять процентов годовых на один год. На эти средства предприятие закупит современную аппаратуру на завод, строительство которого ведется с прошлого года.

Планируется, что запуск серийного производства состоится следующей весной. На предприятии будут изготавливать сырокопченые и сыровяленые колбасы и бекон, а также диетические колбасы из мяса индейки. Отмечается, что эта группа товаров слабо представлена на региональном рынке.