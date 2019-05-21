Подсчитана стоимость окрошки для россиян

Аналитики «Яндекса» подсчитали стоимость приготовления окрошки для жителей российских городов-миллионеров. Дороже всего она обходится москвичам, дешевле всего — жителям Перми. Об этом говорится в результатах исследования, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

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Эксперты подсчитали, что в среднем окрошка на пять человек обходится жителям больших российских городов в 281 рубль — столько они тратят на продукты, необходимые для ее приготовления. Самыми дорогими ингредиентами являются колбаса и квас. В Москве окрошка стоит 343 рубля, на втором месте Красноярск — 295 рублей, на третьем Екатеринбург — 286 рублей.

Также в пятерку лидеров по стоимости окрошки вошли Омск (284 рубля) и Санкт-Петербург (280 рублей). Дешевле всего ингредиенты для окрошки в Челябинске, Волгограде и Перми. В этих городах ее приготовление обходится в 260, 255 и 246 рублей соответственно.

Для составления рейтинга использовались сданные о чеках, загруженных в апреле-мае пользователями приложения «Едадил», чтобы получить кешбэк. Ингредиенты блюда встречались в 2,7 миллиона таких чеков. При этом отмечается, что полученные в результате анализа цены стремятся к минимальным, поскольку в изученных чеках, вероятно, много продуктов, купленных со скидкой или просто по низким ценам.

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