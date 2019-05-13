В России подорожала окрошка

Стоимость окрошки за год выросла на 9 процентов и составила 420 рублей, рассчитала газета «Известия» на основе классического рецепта и статистики оператора фискальных данных «Такском».

Больше всего — на 10-12 процентов — за прошедшие 12 месяцев подорожали огурцы, сметана, лук и укроп. Так, огурцы поднялись в цене на 12 процентов, до 160 рублей за один килограмм.

Лук и укроп подорожали на 10 процентов, до 45 и 37 рублей соответственно за один пучок. Сметана — на 10 процентов, до 50 рублей за 250 граммов. Стоимость редиса и вареной колбасы поднялась на 9 процентов, до 160 рублей и 350 рублей за один килограмм соответственно.

Как пояснили в пресс-службе Минсельхоза, на стоимость овощей в первую очередь повлиял рост цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, удобрения и общехозяйственные расходы. Сметана подорожала из-за увеличения себестоимости, что, как отмечается, носит ежегодный характер.

Ранее в мае сообщалось, что шашлычный набор за год вырос в цене на 16 процентов. Чтобы приготовить шашлык, россияне в этом году должны потратить минимум 970 рублей, в эту сумму включены расходы на мангал и шампуры.

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